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ضبط سائق بتهمة سرقة سيدة تحت بالإكراه بالقاهرة

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ضبط سائق بتهمة سرقة سيدة تحت بالإكراه بالقاهرة ضبط سائق بتهمة سرقة سيدة تحت بالإكراه بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط سائق بحوزته سلاح نارى لقيامه بسرقة سيدة بالإكراه بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بأنها حال سيرها بدائرة القسم إستقلت سيارة أجرة ميكروباص بقصد توصيلها لمحل سكنها وأثناء السير بالقرب من منطقة سكنها فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض مطواه وإستولى منها على خاتم ذهب كانت ترتديه، وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، وعقب ذلك قام بإجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة سائق مقيم بالبساتين له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش وسلاح أبيض «مطواه» المستخدم في إرتكاب الواقعة.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بحيازتـه للسلاح النارى بقصــد الدفاع عن نشاطه، وأضاف أنه قام بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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