سقوط تاجر «دهب» بتهمة الاتجار بالعملة بكفر الشيخ

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تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل مصوغات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بكفر الشيخ.

وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل مصوغات بكفر الشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل المصوغات الذهبية الخاص به بدسوق مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه بالمحل، وضبط بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.