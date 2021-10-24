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أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم في 24 ساعة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
أمطار خفيفة بوسط سيناء
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستضيف فرق من إندونيسيا وفلسطين
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين»
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
احتجاجات شعبية في مدن فرنسية وسط ارتفاع أسعار الوقود
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 أكتوبر 2021 09:14 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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