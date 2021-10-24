عمرو الدردير محذرًا : حسابي على فيسبوك تم اختراقه

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قال عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي على موقع «فيسبوك» قد تعرض للاختراق.

وأضاف عمرو الدردير، في تصري، إن حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قد تعرض للاختراق وهو غير مسؤول عن جميع ماينشر عليه حاليا«.

كما تحدث عن مباراة الزمالك وتوسكر، قائلا :«الزمالك حقق فوزا مستحقا بخماسية نظيفة بمجموع المباراتين، وهى خطوة هامة في مشواره الزمالك بدوري الأبطال».

وأكمل:«مشوار البطولة طويل، والبدايات دائما ما تكون صعبة، وأتمنى أن يواصل الزمالك مشواره الناجح بالبطولة إلى نهايتها».