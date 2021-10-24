حمد إبراهيم : بيراميدز فخور بإنجاز شريف إكرامي الإفريقي

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قال حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي بيراميدز، إن ناديه يفتخر بوصول شريف إكرامي بالمباراة الإفريقية له رقم 100 والتي أتمها بمشاركته امام عزام، اليوم السبت.

وأضاف حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن فريقه بذل مجهودا كبيرا من أجل تجاوز عقبة عزام وهو ما تحقق بالفعل في النهاية.

وتابع :«واجهان فريقا منظما، واللاعبون خاضوا اللقاء تحت ضغط عصبي شديد، خاصة وأن هدف قد يتسبب في الإطاحة بالفريق، من البطولة».

وأكمل:«سنعمل على معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها، قبل خوض مباريت الدوري، نأمل في المنافسة على كافة الألقاب التي سنخوضها هذا الموسم».