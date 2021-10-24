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وزير الري: توجيه رئاسي باستغلال كل نقطة مياه على أرض مهما كانت التكلفة

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وزير الري: توجيه رئاسي باستغلال كل نقطة مياه على أرض مصر مهما كانت التكلفة وزير الري: توجيه رئاسي باستغلال كل نقطة مياه على أرض مهما كانت التكلفة

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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لديها تحدي واحد وهو كيفية توفير المياه لجميع المواطنين ولكل الاستخدامات وبالنوعية المطلوبة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح يعرف كل التفاصيل في مشروعات المياه وأزماتها.

وتابع أن الرئيس السيسي، أصدر توجيها بعدم ترك أي نقطة مياه علي أرض إلا ويتم استخدمها مهما كانت التكلفة.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطي أنه لن يحصل أن يتم التفريط في نقطة مياه، موجها رسالة إلى الفلاحين بضرورة الاعتماد على الري الحديث، قائلا : «في الري الحديث .. نقطة المياه تنزل في مكانها بالضبط».

وأشار وزير الري إلى أن وجهة نظر العالم تغيرت عن مصر وأزمتها عن الـ 7 سنوات الماضية، موضحا أنه يتم تعريف العالم بأزمة المياه في مصر، وجميع من في الخارج يتابع ما تقوم به مصر.

المصرى اليوم

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