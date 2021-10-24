★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اعتلى لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم الأحد، صدارة الترتيب العام في منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين والكبار المقامة حاليا في قبرص.

حصد لاعبو منتخبنا الوطني 25 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وست فضيات وتسع برونزيات.

تفوق لاعبونا في أول أيام البطولة على المجر التي جاءت ثانية بإجمالي 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وتسع برونزيات.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن عدد الميداليات في البطولة سيزداد بمشاركة الكبار غدا الأحد موضحا أن ما تحقق من اعتلاء للصدارة في الترتيب العام جاء بفضل الناشئين.

وأضاف أن الاتحاد طوال الفترة الماضية كان حريصا على الاهتمام بجميع الفئات العمرية وهو ما ظهر واضحا خلال منافسات اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط.