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الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان "كومبر فيجا".. وأخرى رائعة للخريف

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الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان "كومبر فيجا" ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.


1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد

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2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية

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3- حمم بركان "كومبر فيجا" تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية

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4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان "كومبر فيجا"

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5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان "كومبر فيجا"

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6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب

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7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا

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8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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