الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان "كومبر فيجا".. وأخرى رائعة للخريف

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان "كومبر فيجا" ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.



1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد



2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية



3- حمم بركان "كومبر فيجا" تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية



4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان "كومبر فيجا"



5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان "كومبر فيجا"



6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب



7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا



8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا