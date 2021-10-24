وزير الرياضة يشيد بنتائج الفرق المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنتائج فرق كرة القدم المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، والبداية الجيدة لهم في دور ال ٣٢، وتأهلهم للمراحل القادمة من المنافسات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا حيث فاز فريق الزمالك على توسكر الكيني بنتيجة إجمالية 5-0، فيما حجز الأهلي بطاقته على حساب الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة إجمالية 7-2، وفي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية تأهل المصري إلى دور الـ 32 الثاني لكأس الكونفدرالية، بفوزه على ريفينيو أوثوريتي الأوغندي بهدف وحيد، إضافة إلى تأهل نادي بيراميدز في نفس البطولة على حساب منافسه فريق ازام يونايتد التنزاني.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للفرق المصرية في مبارياتهم المقبلة بالبطولتين الإفريقيتين، والمنافسة بقوة في المراحل المقبلة، وتحقيق الفوز بهما؛ لإسعاد الجماهير المصرية، وإضافة انجازات جديدة للرياضة المصرية.