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70 لوحة فانية بالأبيض والأسود في «حصاد»

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70 لوحة فانية بالأبيض والأسود في «حصاد» 70 لوحة فانية بالأبيض والأسود في «حصاد»

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افتتح الدكتور فؤاد مغربل الفنان السعودي الكبير وعميد كلية التربية الفنية بالمدينة المنورة، والفنان محمد عبلة، والفنان طارق الكومي، والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، معرض الفنان الدكتور سامي البلشي «حصاد»، مساء اليوم السبت، بجاليري ضي.

يضم المعرض أكثر من 70 عملا بالأبيض والأسود معظمها عن ملامح الريف المصري، ويصاحبه توقيع كتاب عن البلشي يضم قصائد لشعراء مهمين استلهموا في قصائدهم رسوماته.

الشعراء هم أحمد المريخي وعزة حسين وإبراهيم داود وفتحي عبدالله وهناء الغنيمي ومحمد حربي وإبراهيم البجلاتي وعباس منصور ورضا أحمد ومنال محمد على ونعمة حسن وعمر شهريار ورماح بوبو وعبدالغفار العوضي.

المصرى اليوم

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