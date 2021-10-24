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النصر لمصالحة جماهيره.. والاتفاق للهروب من قاع الترتيب

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في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر لمصالحة جماهيره.. والاتفاق للهروب من قاع الترتيب

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع النصر مع ضيفه الاتفاق على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

يسعى النصر (السادس - 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان) لمصالحة جماهيره عبر بوابة الاتفاق بعد الخروج من سباق دوري أبطال آسيا 2021.

ويعول الأصفر كثيرًا على "البرازيلي" تاليسكا، إلى جانب "المغربي" حمدالله، في حسم المواجهة وسط حضور جماهيري كبير متوقع بعد أن مُنحت الجماهير تذاكر الحضور مجانًا.

وفي المقابل يأمل المدير الفني للاتفاق (المركز الـ15- 7 نقاط)، "الصربي" فلادان، بتسجيل بداية إيجابية مع فريقه، وخطف النقاط الثلاث (حل خلفًا للمدرب الوطني خالد العطوي)؛ وذلك من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر. ولعل عودة اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة تدعم أوراقه في هذا اللقاء.

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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