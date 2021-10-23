«الميناميلزم» مدرسة الفقراء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الميناميلزم»، واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا، نشأت فى أستراليا، وتستوحى أعمالها من إبداع فان جوخ، الذى اعتمد على اللون الواحد، نظرا لقلة المال وندرة الخيارات.

زكريا محيى الدين

وغالبا ما تعتمد «التبسيطية» على عنصر واحد يمكنه إبداع قصة مرئية، غير تقليدية، عبر حوار سردى، ما بين عنصر الجذب والفراغ السلبى، بعيدا عن المشتتات وتزاحم العناصر، وتعد بمثابة سرد موجز للمشهد الفوتوغرافى، كما هو الحال فى الرواية أو القصة القصيرة.

الميناميلزم واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا

وتعتمد «التبسيطية» على التخلص من المشتتات والعناصر غير المرغوب فيها، مع إضافة مساحة فارغة، ما يحقق الإبداع من خلال أبسط العناصر فى البيئة المحيطة. وتلقى التبسيطية رواجا كبيرا فى الخارج،

الميناميلزم واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا

ويعد الناقد الصحفى والمصور زكريا محيى الدين من بين روادها عربيا، فقد اتخذ من التبسيطية نبراسا لأعماله الفنية.

الميناميلزم واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا

ونستعرض من خلال صفحة «فوتوغرافيا»، مجموعة من أعمال «محيى الدين»، فى محاولة للتعرف على هذه المدرسة الفنية التى جذبت المصورين والرسامين، الذين خلقوا نمطا متمردا على الكلاسيكية الفنية.

الميناميلزم واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا

الميناميلزم واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا

الميناميلزم واحدة من أهم المدارس الفنية عالميا