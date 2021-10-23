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كشف ملابسات استغاثة سيدة بها جارها بالدقهلية

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كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة تحرش بها جارها بالدقهلية كشف ملابسات استغاثة سيدة بها جارها بالدقهلية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لإحدى السيدات تستغيث من جارها لقيامه بمعاكستها ومحاولة التحرش بها، وتركها محل إقامتها بالدقهلية.

  • بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وزوجها مقيمين بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة نبروه ،بتضررها من جارها طالب، 16 سنة، بمعاكستها والتحرش بها.
  • عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه فى حينه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامها له لسابقة قيامها باقتراض مبلغ مالى منه ومطالبته لها بالسداد، وأنها أقدمت على اتهامه فى محاولة لإثنائه عن مطالبتها بالسداد.
  • بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله، وبتاريخ 22 الجارى حضر لديوان المركز طرفا الواقعة وأثبتا تنازلهما.
  • تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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