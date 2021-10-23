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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لإحدى السيدات تستغيث من جارها لقيامه بمعاكستها ومحاولة التحرش بها، وتركها محل إقامتها بالدقهلية.