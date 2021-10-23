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جدول مباريات اليوم الأحد 24- 10 - 2021.. ليفربول ضد مانشستر وريال مدريد يواجه برشلونة

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جدول مباريات اليوم الأحد 24- 10 - 2021.. ليفربول ضد مانشستر وريال مدريد يواجه برشلونة جدول مباريات اليوم الأحد 24- 10 - 2021.. ليفربول ضد مانشستر وريال مدريد يواجه برشلونة

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ماشستر يونايتد ضد ليفربول – الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

إشبيلية ضد ليفانتي – الساعة الثانية بتوقيت القاهرة – الأسبوع العاشر

برشلونة ضد ريال مدريد – الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة

ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو – الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

أتلانتا ضد أودينيزي – الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة – الأسبوع التاسع

فيورنتينا ضد كالياري – الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

هيلاس فيرونا ضد لاتسيو – الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

روما ضد نابولي – الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

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نيس ضد ليون – الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة – الأسبوع 11

رين ضد ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

لوريان ضد بوردو – الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة

لانس ضد مينز – الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة

ريمس ضد تروا – الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة

موناكو ضد مونبلييه – الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان – الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت القاهرة

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