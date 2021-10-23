جدول مباريات اليوم الأحد 24- 10 - 2021.. ليفربول ضد مانشستر وريال مدريد يواجه برشلونة

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برينتفورد ضد ليستر سيتي- الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة – الأسبوع التاسع
وست هام يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
ماشستر يونايتد ضد ليفربول – الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.
إشبيلية ضد ليفانتي – الساعة الثانية بتوقيت القاهرة – الأسبوع العاشر
برشلونة ضد ريال مدريد – الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة
ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو – الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة
أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.
أتلانتا ضد أودينيزي – الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة – الأسبوع التاسع
فيورنتينا ضد كالياري – الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة
هيلاس فيرونا ضد لاتسيو – الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة
روما ضد نابولي – الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
إنتر ميلان ضد يوفنتوس – الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت القاهرة
نيس ضد ليون – الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة – الأسبوع 11
رين ضد ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة
لوريان ضد بوردو – الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
لانس ضد مينز – الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
ستاد ريمس ضد تروا – الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
موناكو ضد مونبلييه – الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة
مارسيليا ضد باريس سان جيرمان – الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت القاهرة