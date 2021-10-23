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عضو «لجنة الفيروسات» يكشف سبب ارتفاع معدلات الوفيات بموجة «كورونا» الرابعة

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عضو «لجنة الفيروسات» يكشف سبب ارتفاع معدلات الوفيات بموجة «كورونا» الرابعة عضو «لجنة الفيروسات» يكشف سبب ارتفاع معدلات الوفيات بموجة «كورونا» الرابعة

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كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسباب ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا مؤخرًا في الموجة الرابعة.

وقال خطاب، في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» السبت، إن هناك زيادة في الإصابات مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الإصابات أصبحت عائلية بهذه الموجة.

وأضاف أن بداية العام الدراسي بالتزامن مع تطعيم الطلبة فوق 18 عامًا والمعلمين في المدارس هو إجراء مهم قامت به الدولة من أجل توفير حماية للطلبة.

وتابع: «ناس كتيرة تتعامل مع إصابتها على أنها دور برد عادي ويهونوا من الأمر، وبدأنا كأطباء نبذل مجهودا في التشخيص ومحاولة إقناع الشخص بالذهاب للمستشفيات».

وأكد خطاب خطورة حدوث نقص في الأكسجين والذي يسبب الدخول في مرحلة خطورة في أي لحظة، وهذا هو سبب الارتفاع في معدلات الوفيات الذي يكون غالبًا بسبب تأخر المريض في الحصول على التشخيص المناسب.

المصرى اليوم

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