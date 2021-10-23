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قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية فى بيان عاجل لها اليوم إنه لا توجد علامات حتى الآن على توقف نشاط بركان لا بالما والذى بدأ منذ شهر تقريبًا.

وأوضحت الهيئة أن نشاط بركان لا بالما أدى خلال الأسبوع الماضي إلي زيادة حدة الزلازل الأرضية هناك، وزيادة انبعاثات الرماد والغازات البركانية.

وأضافت الهيئة أن بركان لا بالما أدى إلى تدفق جديد الحمم البركانية ودمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن من ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2، والذى يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ويشكل ضباب بركاني رمادي يسمي Vog.

هل تصل هذه الغازات إلى مصر؟، وما هو تأثير غازات بركان لا بالما على مصر؟

ولفتت الهيئة إلى أنه في 18 أكتوبر الحالي رصدت الأقمار الصناعية أثارًا خافتة مرئية من Vog تتدفق باتجاه أوروبا بسبب التحول في اتجاه الرياح بعدما كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطى.

وأكد العلماء أن الغاز المنبعث من بركان لا بالما منتشر ومتبعثر بشكل كبير ويتوقع أن يكون فى الحد الأدنى من التأثير علي جودة الهواء السطحي والحد الأدنى من الأمطار الحمضية علي أوروبا والمناطق المحيطة تبعا لآخر التقارير الصادرة عن NASA.

وأكد بيان الأرصاد أنه من خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتى مصر يتضح أن مسار الهواء الناقل لـvog بعيد تمام عن البلاد.

وشددت الهيئة على أنه لا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل علي نقل الغاز إلي مصر، وأنه غير متوقع هطول أي أمطار غير الأمطار المحلية علي السواحل الغربية بفرص ضعيفة.

وأشارت الهيئة إلي أنها تتابع عن كثب حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية واتجاهات الرياح.