وزير الري: «نواجه مشكلة مياه.. ومفيش هزار في المسألة دي»

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه مشكلة مياه، لابد من تكاتف الشعب والدولة لحلها في أسرع وقت ممكن.

وتوجه برسالة إلى الشعب المصري، على هامش حواره مع الإعلامي نشات الديهي عبر قناة «TEN» قائلًا: «نواجه مشكلة مياه ولو لم نتكاتف سويًا ستتفاقم المشكلة».

وذكر أن الأمر لن يتحقق إلا بتكاتف الدولة والشعب ووجود درجة من الوعي وترشيد كبير في الموارد المائية وعدم تلويث المجاري بإلقاء القمامة والحيوانات النافقة، مناشدًا المواطنين للتوقف عن تلويث المجاري المائية وتغيير نمط الزراعة.

ولفت وزير الري إلى أن الخطوات السابقة والمشروعات التي تنفذها الدولة تمنع التعرض لأزمة مياه، متابعًا عن سد النهضة: «مفيش هزار في مسألة المياه والاتفاق الملزم من مصلحة إثيوبيا قبل أن يكون من مصلحة مصر».

وذكر أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة في صالح الشعب الإثيوبي، لافتا إلى أنهم أخبروا الجانب الإثيوبي أن الدراسات الفنية للسد ليست مكتملة وذلك خلال انعقاد اللجنة الدولية التي عقدت في 2011، ولكن الإثيوبيين لم يعترفوا بهذا.

وأضاف وزير الري أن مخرجات اللجنة الدولية أكدت أن هناك مشكلة في أمان السد وأن الدراسات غير مكتملة، منوها بأن الجانب الإثيوبي ألغى 3 توربينات من أصل 16 توربينة للسد.

واعتبر أن العناد الإثيوبي عبارة عن مزايدة داخلية، لكنهم يزايدون على مصلحة بلدهم، متمنيا أن يطلع الجانب الإثيوبي على الدراسة التي أجريت مؤخرا حول السد، معلقا: «أتمنى يطلعوا يقولوا إن الدراسة غلط ومفيش مشاكل أو يقول أه في مشاكل ونتعاون لحلها»، مضيفا أن هناك نية لإرسال الدراسة بشكل رسمي للجانب الإثيوبي، وهى متاحة حاليا وهناك 1000 شخص قام بتحميلها من على الإنترنت.