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سمير كمونة: فوز الأهلي منح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الإسماعيلي

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سمير كمونة: فوز الأهلي منح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الإسماعيلي سمير كمونة: فوز الأهلي منح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الإسماعيلي

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أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي الأسبق، أن خبرات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسمت الفوز على فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

وحقق الأهلي الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على الإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «خبرات لاعبي الأهلي حسمت الفوز على بطل النيجر بنتيجة كبيرة»، مضيفًا: «فريق الحرس الوطني، متوسط المستوى، ولا يمتلك لاعبين مميزين».

وأضاف: «من أهم مكاسب المباراة عودة أفشة ومحمد شريف وكهربا للتهديف»، مشيرً: «الأهلي لم يقدم أفضل مستوى له في الشوط الأول على عكس الشوط الثاني الذي نجح فيه إحراز 4 أهداف».

وتابع: «الأهلي حقق فوز بدون أداء قوي، ليس هذا هو الأداء الذي ننتظره من لاعبي الفريق الأحمر، الجمهور الفريق الأحمر يرغب في تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي»، مشيرًا: «الأهلي حقق فوز معنوي، قبل مباراة الإسماعيلي في بداية الدوري».

المصرى اليوم

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