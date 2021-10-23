خبيرة: قواعد الإتيكيت لا تُطبق بالكامل مع المرأة في العمل

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قالت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت، إن المساحة الحميمية مسموحة للزوج والزوجة والأب والأبناء، وهذه المساحة لا يجب لأحد أن يخترقها، أما المساحة شخصية فهي خاصة بالأقارب والأصدقاء والأشقاء، ولا يجوز لأي شخص أن يقترب مني من 60 سم لـ1.5م.

وتابعت «المؤيد»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المساحة الاجتماعية تتحقق ما بين 1.5 لـ3 أمتار، معقبة: “لو أنا قاعدة مع زميلي، ما ينفعش يقرب ليا أكثر من 1.5 م”.

ولفتت إلى أن قواعد الإتيكيت لا تُطبق بالكامل مع المرأة في العمل، معقبة: «مينفعش صديقك في العمل يقوم يوصلك للباب، أو يشد ليكي الكرسي، لأنه كده مش هيشتغل، وهتعطليه عن العمل».