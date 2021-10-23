رسالة غامضة من موسيماني بعد فوز الأهلي على بطل النيجر: «العاصفة قادمة»

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حرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نشر رسالة غامضة، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه الأهلي اليوم السبت 23-10-2021 على بطل النيجر.

وتاهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب في دور الـ 23 للبطولة القارية.

وكتب موسيماني عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لقد تعلمت أنه في كرة القدم لا تخسر عندما تسقط، تخسر عندما لا تنهض. تحلى بالصبر، انتظر حتى تمر العاصفة، سيكون هناك قوس قزح في انتظارك، بالمناسبة، لا تزال العاصفة قادمة مرة أخرى.. إنها دورة».

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 23-10-2021 في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 9، مجدي أفشة 17و58، حسين الشحات 65، كهربا 68، وحمدي فتحي 88، وأحرز الهدف الوحيد للحرس الوطني ايسوفو هينسا في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7-2 بمجموع اللقائين.