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«حماية البيئة» يكشف حقيقة تأثير انبعاثات بركان لابالما على

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«حماية البيئة» يكشف حقيقة تأثير انبعاثات بركان لابالما على مصر «حماية البيئة» يكشف حقيقة تأثير انبعاثات بركان لابالما على

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كشف الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز حماية البيئة، حقيقة تعرض لانبعاثات بركان لابالما، قائلا: «المسافة بين مصر ومركز البركان المنشطر في جزيرة لا بالما تبلغ نحو 4.5 ألف كم».

وأضاف أبوسنة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن بعد المسافة يجعل هذه الانبعاثات في حالة وصولها إلى مصر ستكون في أقل تركيز وسوف تفتت ولن يشعر بها المواطن.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 50 محطة رصد على مستوى الجمهورية لرصد أي تغير في البيئة، ولم يتم أي تغير حتى الآن.

وأكد أبوسنة أن المنطقة التي يوجد بها البركان معروف أنها نشطة والسكان يعرفون هذا، ولديهم خطة وطوارئ لإجلاء السكان وقت انشطاره الذي يكون غير معروف لأي أحد.

المصرى اليوم

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