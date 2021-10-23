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بعد إثارتهما الجدل في ختام «الجونة».. تامر هاشم يكشف حقيقة علاقتة بـ أمينة خليل

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بعد إثارتهما الجدل في ختام «الجونة».. تامر هاشم يكشف حقيقة علاقتة بـ أمينة خليل بعد إثارتهما الجدل في ختام «الجونة».. تامر هاشم يكشف حقيقة علاقتة بـ أمينة خليل

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كشف نجم فرقة كايروكي تامر هاشم، حقيقة ارتباطه بالفنانة أمينة خليل، وذلك بعد ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5 .

ونشر «هاشم»، مجموعة صور تجمعه بالفنانة أمينة خليل من على «الريد كاربت»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«مع صديقتي العزيزة من ختام مهرجان الجونة السينمائي».

وكانت الفنانة أمينة خليل، أثارت الجدل بالأمس بعدما ظهرت على «الريد كاربت» في ختام المهرجان برفقة تامر هاشم نجم فرقة كايروكي، مما أثار التساؤلات، خاصة بعد فسخ أمينة خطبتها قبل عدة أشهر.

المصرى اليوم

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