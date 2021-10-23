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استقرت أسعار الذهب اليوم في الكويت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية فى البورصات العالمية التى تستمر اليوم غدًا.

سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 23-10-2021

وكانت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24 17.211 دينار كويتي 57.074 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22 15.791 دينار كويتي 52.367 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 15.075 دينار كويتي 49.990 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18 12.921 دينار كويتي 42.849 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت 535.316 دينار كويتي 1775.215 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا

ختمت أسعار الذهب عالميًا مساء أمس الجمعة فى آخر أيام عمل البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب ختام تعاملات أمس للمعاملات الفورية 1792.45 دولار، بنسبة ارتفاع 0.53%.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى ختام تعاملات أمس 1793.35 دولار، بنسبة ارتفاع 0.64%.

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