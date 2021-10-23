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استقرت أسعار الذهب اليوم في الكويت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية فى البورصات العالمية التى تستمر اليوم غدًا.
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 23-10-2021
وكانت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24
|
17.211 دينار كويتي
|
57.074 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22
|
15.791 دينار كويتي
|
52.367 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21
|
15.075 دينار كويتي
|
49.990 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18
|
12.921 دينار كويتي
|
42.849 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
|
535.316 دينار كويتي
|
1775.215 دولار أمريكي
أسعار الذهب عالميًا
ختمت أسعار الذهب عالميًا مساء أمس الجمعة فى آخر أيام عمل البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.
ووصل سعر الذهب ختام تعاملات أمس للمعاملات الفورية 1792.45 دولار، بنسبة ارتفاع 0.53%.
ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى ختام تعاملات أمس 1793.35 دولار، بنسبة ارتفاع 0.64%.
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