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الذهب في الكويت مساء اليوم السبت 23-10-2021

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أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم السبت 23-10-2021 الذهب في الكويت مساء اليوم السبت 23-10-2021

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استقرت أسعار الذهب اليوم في الكويت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية فى البورصات العالمية التى تستمر اليوم غدًا.

في الكويت اليوم السبت 23-10-2021

وكانت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24

17.211 دينار كويتي

57.074 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22

15.791 دينار كويتي

52.367 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21

15.075 دينار كويتي

49.990 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18

12.921 دينار كويتي

42.849 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت

535.316 دينار كويتي

1775.215 دولار أمريكي

الذهب عالميًا

ختمت أسعار الذهب عالميًا مساء أمس الجمعة فى آخر أيام عمل البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب ختام تعاملات أمس للمعاملات الفورية 1792.45 دولار، بنسبة ارتفاع 0.53%.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى ختام تعاملات أمس 1793.35 دولار، بنسبة ارتفاع 0.64%.

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