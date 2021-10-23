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مستشار حمدوك: السودانية لن تحل بفرمانات من فرد أو إملاءات

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مستشار حمدوك: الحكومة السودانية لن تحل بفرمانات من فرد أو إملاءات مستشار حمدوك: السودانية لن تحل بفرمانات من فرد أو إملاءات

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شدد ياسر عرمان، عضو المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، على ان لن تحل بقرارات فوقية لفرد أو بإملاءات وانما قرارها الحل والعقد بشأنها بيد الشعب هو من يقول كلمته فيها.

وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير في وكالة السودان للأنباء (سونا) مساء اليوم مساندتهم للحكومة وعلى رأسها دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في كافة مساعيها لمعالجة كافة أوجه الازمة السياسية والاقتصادية.

وقال ان مواكب 21 اكتوبر اكدت ان الشعب قال كلمته الداعمة للانتقال ومساندته للديمقراطية كخيار وحيد للشعب.

ونوه بالقول أن حكومة الثورة مدعومة بالداخل والخارج حيث وصل صوت داعميها إلى كل انحاء العالم من موسكو إلى واشنطن والامم المتحدة وان الشعب السوداني يتطلع إلى دعم كافات هذه الوحدات. واكد دعمهم للجنة التفكيك لانها تمثل احد اهم عوامل تفكيك دولة الحزب الواحد التي عمل على تمكينها النظام البائد لصالح دولة الوطن، مبينا انه لن تقوم قائمة لحكومة شمولية. ودعا إلى تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية، وأن لا يتم حبس احد من الفلول لمجرد الاحتجاز إما تقديمهم للمحاكمة أو اطلاق سراحهم.

وأوضح أن قضية شرق السودان قضية عادلة واستراتيجية ينبغي ألا تقحم في اتون التجاذب السياسي والصراع حول السلطة .

وأشار إلى أن الخرطوم كعاصمة للبلاد لاتدخل في قضايا الوثيقة الدستورية المتعلقة بالسلام والترتيبات الامنية وهو ما يجعلها منطقة لا يجب ان تكون بها مليشيات مسلحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على وجود جيش واحد خاصة، وأن جميع الحركات المسلحة متفقة على هذا البند.

وأكد ان مسألة اكمال مؤسسات الحكم المتمثلة في المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية الدستورية أصبحت قاب قوسين من إكمالها.

المصرى اليوم

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