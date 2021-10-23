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جلسة حوارية بمنتدى " الخضراء" تناقش "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة"

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"النصر": مشروع نيوم الأكثر جمالًا وتطورًا بالمملكة من خلال رؤيةٍ وخطط واضحة وفق تطلعات القيادة

جلسة حوارية بمنتدى

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أن مبادرة " الخضراء" هي انطلاقة حقيقة في مكافحة التصحر والمحافظة على البيئة؛ مبينًا أن الدرعية تشهد أعمالًا مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود بجعل الدرعية وجهة عالمية ومقصد الكثيرين؛ لما تمتلكه من إرث ثقافي تراثي وتاريخي، وعلى مستوى عالٍ من الاستدامة والتقنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة: مشاريع عملاقة تدفع عجلة التحول المستدام في المملكة العربية السعودية"؛ وذلك ضمن منتدى مبادرة "السعودية الخضراء".

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" نظمي النصر، أن مهمة نيوم تتمحور حول بناء المستقبل ضمن تطلعات رؤية المملكة 2030م، من خلال وضع الاستراتيجيات لـ60 قطاعًا لتنمية نيوم؛ مشيرًا إلى أن طبيعة نيوم ستكون وجهة سياحية خلابة وجاذبة للجميع.

وأكد أن "نيوم" ستكون ثورة في التطور الحضاري تشتمل العديد من الوجهات ومنها الجبال والسهول والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى الصحراء الواسعة مما يعزز من جمالية المملكة، مشددًا على أهمية المحافظة والاهتمام على طبيعة نيوم البكر، من خلال تأسيس عدد من الأنظمة والقوانين التي تساعد في العمليات التشغيلية؛ مشيرًا إلى أن مشروع نيوم يُعد الأكثر جمالًا وتطورًا في المملكة من خلال رؤية وخطط واضحة وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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