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: انخفاض البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع

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التموين: انخفاض أسعار البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع : انخفاض البيض خلال أسبوع.. ولدينا مخزون استراتيجي في السلع

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نفى المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، الشائعات التي خرجت بشأن نقص المخزون الاستراتيجي، قائلًا: «أطمأن المواطنين مفيش سلعة ناقصة وجميع السلع متوفرة».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لدينا مخزون كبير في السلع الاستراتيجية يكفينا حتى 6 أشهر قادمة رغم جائحة كورونا».

وأوضح خليل، أن هناك تعاقد على اللحوم يكفي الاحتياج حتى 18 شهرًا، وأن مخزون السكر يكفي حتى شهري يناير وفبراير حتى الإنتاج الجديد.

وعن ارتفاع البيض، قال، إن وزارة التموين بدأت بالفعل في ضخ كراتين البيض في المجمعات الاستهلاكية، وأن السعر انخفض إلى 49 جنيهًا للكرتونة، مؤكدًا أن السعر الطبيعي سيعود خلال أسبوع.

وعن أسعار الدواجن، طمأن المواطنين بتراجع الأسعار خلال أسبوع، منوهًا بأن لديها اكتفاء ذاتي في الدواجن، وتستعد للتصدير، مشيرًا إلى أن الأسعار ستنخفض قريبًا.

المصرى اليوم

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