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رئيسة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية

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رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية رئيسة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية

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استقبلت رئيسة التونسية، نجلاء بودن رمضان، في قصر الحكومة بالقصبة، نجمة التنس التونسي والعربي، أنس جابر، اليوم السبت، بحضور وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش.
وهنأت رئيسة الوزراء اللاعبة بتحقيقها نتائج باهرة، جعلتها تدخل، لأول مرة في تاريخ التنس التونسي والعربي، قائمة المصنفات العشر الأوليات على مستوى العالم، باحتلالها المركز الثامن عالميًا، الذي يُعد أفضل ترتيب في مسيرتها.

من جهتها، عبرت «أنس»، التي كانت مصحوبة بمعدها البدني، وهو زوجها كريم كمون، عن سعادتها بلقاء رئيسة الحكومة.

وأكدت «أنس» أنها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات لإعلاء راية تونس في المحافل الدولية، موضحةً أنها ستحاول جاهدةً أن تكون الأولى في تصنيف اللاعبات المحترفات.

المصرى اليوم

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