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تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، تنظم كلية الآثار بالجامعة المؤتمر الدولي الأول للكلية أون لاين يومي السبت والأحد (٣٠-٣١ أكتوبر ٢٠٢١).

وقال الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية، إن المؤتمر يتناول موضوعًا مهمًا عن الحياة الاجتماعية والأنظمة الاقتصادية في مصر في العصر البطلمي، من خلال مجموعة من الأوراق البحثية التي يتم نشرها لأول مرة.

وأوضح الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن اللغة الإنجليزية هي لغة المؤتمر، والذي يحاضر فيه لفيفًا من علماء الآثار والحضارة من مصر وشتى أنحاء العالم، مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا.

وذكر كل من الدكتور على عبدالحليم أستاذ رئيس قسم الآثار المصرية والدكتور نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية بكلية الآثار أن الموضوعات المشاركة تتنوع ما بين دراسات عن القرى، والمجتمعات، والكهنة، ووسائل التواصل اللغوي، وكذلك التمويل الملكي أثناء الحروب والملكيات الخاصة، فضلا عن علم الأنساب، وأساليب تربية الأولاد في مصر خلال العصر البطلمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر يفتتح بمحاضرة مهمة عن استمرارية الحياة الاجتماعية من مصر الفرعونية إلى مصر البطلمية يلقيها الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية.