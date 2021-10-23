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فى أولى حلقات « هنيدي شو »..أسرار تكشف لأول مرة عن مسرحية «حزمني يا»

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فى أولى حلقات « هنيدي شو »..أسرار تكشف لأول مرة عن مسرحية «حزمني يا» فى أولى حلقات « هنيدي شو »..أسرار تكشف لأول مرة عن مسرحية «حزمني يا»

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استضاف الفنان محمد هنيدي، كل من الفنان مدحت صالح وشريف منير في برنامجه الجديد «هنيدي شو»، الذي يذاع على قناة «المحور»، والتي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس الجمعة.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز تصريحات الفنان محمد هنيدي وشريف منير ومدحت صالح خلال الجزء الأول من الحلقة:

_ المسرحية كان أسمها الأصلي حزمني يابا ولكنه تغير بسبب الرقابة التي رفضت مبدأ الاسم، وقالوا: الأب ميرقصش بنته.

_احترم أسرة المسرحية قرار الرقابة، وبالفعل اختاروا اسم «حزمني يا» بدلًا من «يا بابا».

_ الفنانة سعاد حسني حضرت المسرحية وكانت واخدة البلكونة بالكامل وطفت النور عشان محدش يعرف إنها موجودة.

_ الفنان حسن حسني جاء بدلًا من فؤاد المهندس وماجدة زكي بديلة لأمينة رزق.

_ الفنانة يسرا كانت بطلة المسرحية لكنها اعتذرت لانشغالات أخرى .

_ فيفي عبده جاءت بدلاً من يسرا وبقى أخواتها شريف منير ومدحت صالح وأنا بقيت في الشارع.

_ حسن حسني كان ميزان المسرح.

_ دور حمامة بتاع التليفونات مكنش مكتوب في الرواية وسمير العصفوري قالي أدخل في المشاهد وكان دور بتاع مشاكل

المصرى اليوم

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