وزير الرياضة يشارك في جلسات المؤتمر العلمي الدولي في علوم الرياضة

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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور الجلسات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في علوم الرياضة المقام اليوم السبت تحت عنوان «مسرعات التطوير العلمي الرياضي في الألفية الثالثة».

حضر الوزير الجلسة الأولي التي جاءت بعنوان «مؤسسات المستقبل الرياضي»، ناقشت محاور «التحول الرقمي في الاتحادات والأندية الرياضية، وظائف المستقبل في قطاع الرياضة، مسرعات الأعمال في استدامة المؤسسات الرياضية، مستقبل اللجان الأوليمبية»، وتمثل المتحدثون في كل من «الدكتور خالد حموده، الدكتور محمد بلال عميد تربية رياضية أبوقير، الدكتور أحمد الشريف رئيس أكاديمية دراسا، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث».

كما شهد الدكتور أشرف صبحي وقائع الجلسة الثانية التي حملت عنوان «علوم الحركة والذكاء الاصطناعي»، تناولت الحديث عن الذكاء الاصطناعي في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي في الرياضة، وكيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الرياضة في العصر الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي«.

كان وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» بالشراكة مع كلية التربية الرياضية بأبوقير جامعة الإسكندرية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الرياضي والمجالات المرتبطة بعلوم الرياضة، بهدف تعميق مفهوم التطوير الرياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة، وآليات تطبيق المنهج العلمي مع أحدث ما توصلت إلية الدراسات حول العالم.