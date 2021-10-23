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أحمد زادة: خدمة اعضاء لا تحتاج لمنصب او انتخابات

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أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات أحمد زادة: خدمة اعضاء لا تحتاج لمنصب او انتخابات

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أكد احمد هاني زادة المرشح المحتمل لعضوية نادي تحت السن في الانتخابات المقبلة انه سيظل داعم ومساند لاعضاء الجمعيةالعمومية بغض النظر عن الانتخابات واقامتها في موعدها من عدمه.

وشدد علي ان خدمة اعضاء نادي الزمالك لا يحتاج لمنصب ولا يحتاج لانتخابات مشيرا الي انه علي تواصل واجتماعات شبه يومية معالاعضاء قبل فتح باب الترشح وبعد اغلاقه بقرار من وزير الرياضة والجهة الادارية.

وتابع زادة: انه ما اسعده ولمسه من الاعضاء هو ارتفاع درجة الوعي لديهم وانتباهم لما يحاك ويخطط لناديهم وانهم باتوا علي معرفة دقيقةبمن يخدم ناديهم رياضيا وانشائيا واجتماعيا بالفعل وبين الباحثين عن الشو الاعلامي والمصالح الشخصية.

وتوقع احمد هاني زادة ان تكون الانتخابات المقبلة بنادي الزمالك هي الاقوي والاشرس في السنوات الاخيرة بسبب كثرة المرشحين في كل منصب.

ويترقب اعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك ما ستسفر عنه الدعوية القضائية التى حركها عمر هريدي المرشح لمنصب الرئاسة للطعنعلي قرار وزير الرياضة ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

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