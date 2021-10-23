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إقبال متوسط على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

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إقبال متوسط على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة إقبال متوسط على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

شهدت انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة، إقبالا متوسطًا، اليوم السبت، بينما تواجد عدد كبير من المرشحين منذ الصباح الباكر وعدد من مؤيديهم حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل طبقآ للوائح والقوانين واشراف إدارة الهيئات بالشباب والرياضة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. وتخت إشراف قضائي.

ويخوض الانتخابات ٣ مرشحين على مقعد الرئاسة هم علاء التايه وحسني منصور ومحمد العويضي و٣ مرشحين على مقعد النائب وهم حماده دندراوي وعبدالناجي بشاري ومبارك ابوسنة ومرشحان على مقعد امين الصندوق هما حجاج البنا وكريم جاد الله.

فيما يتنافس ١٣ مرشحا على العضوية فوق السن على خمسة مقاعد وأربعة مرشحين تحت السن لانتخاب عضوين من الشباب.

المصرى اليوم

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