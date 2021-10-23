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لمناقشة عمالة الأطفال والعمالة غير المنتظمة.. مؤتمر لأمانات العمال بالأحزاب السياسية 30 أكتوبر

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لمناقشة عمالة الأطفال والعمالة غير المنتظمة.. مؤتمر لأمانات العمال بالأحزاب السياسية 30 أكتوبر لمناقشة عمالة الأطفال والعمالة غير المنتظمة.. مؤتمر لأمانات العمال بالأحزاب السياسية 30 أكتوبر

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يستضيف حزب إرادة جيل، برئاسة تيسير مطر، أمانات العمال بالأحزاب السياسية، السبت 30 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر الحزب، وقال أحمد فاوى الضبع، أمين العمال بحزب إرادة جيل، أن الاجتماع القادم للجنة أمانات العمال للاحزاب السياسية سيعقد بالمقر الرئيسي لحزب ارادة جيل.

وأضاف الضبع، أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات، حيث يتضمن جدول الأعمال الاتى :«جدول أعمال اجتماع لجنة أمانات العمال للأحزاب السياسية المصرية، وعمالة الأطفال في سوق العمل المصري والحكومة تقرر صرف مبلغ ٣٠٠ جنيها شهريا معاش لكل طفل يتيم، ومناقشة موضوع شركات توريد العمالة المصرية للخارج بين الوهم والحقيقة».

وأوضح الضبع، أن الاجتماع يناقش مابعد الانتهاء من المشروعات القومية العملاقة الان أين يذهب هذا الكم الكبير من العمال، إلى جانب مناقشة صندوق حماية العمالة غير المنتظمة وما يقدمه من خدمات في قانون العمل الجديد.

المصرى اليوم

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