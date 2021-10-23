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السيطرة على حريق بمنزل في القناطر الخيرية

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السيطرة على حريق بمنزل في القناطر الخيرية السيطرة على حريق بمنزل في القناطر الخيرية

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سيطرت قوات الإطفاء على حريق شب بمنزل بناحية عرب أبوعوالي كفر الشرفا دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل عشوائي بناحية عرب أبوعوالي كفر الشرفا دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، والمعاينة تبين نشوب الحريق بسقف غرفتين بالمنزل مكون من طابق واحد على مساحة 80 متر، معروش بالأخشاب والبوص «غير مأهول بالسكان» ومستغل لتربية الماشية والدواجن«، ملك»ت ن ع«، 38 سنة، مهندس وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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