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رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد يواكب الممارسات العالمية

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رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد يواكب الممارسات العالمية رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد يواكب الممارسات العالمية

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قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يوفرالغطاء التشريعي للعديد من الممارسات الجمركية العالمية، حيث يعطى الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، ويتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

استعرض غتورى خلال الندوة التي عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، والتى اختتمها اليوم- السبت- التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية.

اشارالى التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلى بداية العام المقبل؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.

المصرى اليوم

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