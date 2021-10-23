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بيكيه: نلعب للفوز في الكلاسيكو.. وفوزنا بالألقاب مسألة وقت

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بيكيه: نلعب للفوز في الكلاسيكو.. وفوزنا بالألقاب مسألة وقت بيكيه: نلعب للفوز في الكلاسيكو.. وفوزنا بالألقاب مسألة وقت

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يعتقد جيرارد بيكيه قائد دفاع برشلونة الإسباني أن الفريق الكاتلوني يحتاج فقط لبعض الوقت من أجل عودته للمُنافسة على الألقاب الكبرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه برشلونة بعض التحسن منذ عودته من التوقف الدولي مؤخرًا. حقق البلوجرانا انتصارات مهمة ضد فالنسيا ودينامو كييف في آخر مباراتين.

وقال بيكيه في تصريحات إلى صحيفة «سبورت» الإسبانية: «إنه لأمر رائع أن يكون لديك مجموعة جيدة من اللاعبين الشاب. سيحتاجون إلى بعض الوقت للتكيف واكتساب تلك التجربة، لكن الموهبة موجودة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن نتنافس على الألقاب الكبيرة. أنا لا أقول إننا لن نتنافس على أي ألقاب هذا العام، لكن مع هؤلاء الشباب تحتاج إلى بعض الوقت».

أضاف: «دعونا نمنحهم أهمية لعب هذه النوعية من المباريات. على الرغم من أنها محفوفة بالمخاطر، أعتقد أنهم سيؤدون بشكل جيد للغاية أمام ريال مدريد».

وأبدى بيكيه إعجابه بكل من أنسو فاتي وبيدري وأليكس بالدي وجافي المشاهدين بأدائهم المذهل في الأسابيع الأخيرة.

ويعتقد بيكيه أنه من الجيد أن يمتلك برشلونة مثل هؤلاء الشباب الموهوبين. عندما سئل عن الموهبة التي تفاجئه أكثر، أجاب البالغ من العمر 34 عامًا: «بصراحة جميعهم لأنهم جميعًا صغار جدًا. عادةً ما يبدأ اللاعبون اللعب بشكل جيد في سن 20 أو 21 أو 22 عامًا. لكن هؤلاء اللاعبين تبلغ أعمارهم 17 و18 عامًا. أعني أنه أمر رائع».

تابع: «عادةً ما تلعب مع فريق تحت 19 عامًا، لكنهم يلعبون بالفعل مع الفريق الأول. أعتقد أننا بحاجة للسماح لهم بارتكاب أخطاء، وخوض مباريات سيئة. لكن بالنسبة لبرشلونة، هذا شيء جيد للغاية».

كانت بداية برشلونة متواضعة في الموسم، لكن المباراتين الأخيرتين منحتهما بعض الأمل، حيث تغلبوا على فالنسيا 3-1 في الدوري الإسباني بداية الأسبوع الماضي وتبعوه بالفوز 1- صفر على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

كما هو الحال، يحتل العملاق الكتالوني المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، بفارق خمس نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الأول.

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