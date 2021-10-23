تامر حسني يتعاون مع عمرو عاكف بعد نجاح «مش أنا»

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وجه النجم تامر حسني، رسالة إلى المونتير عمرو عاكف أشاد فيها بموهبته في الجرافيك والمونتاج.

ونشر «تامر» عبر خاصية الأستورى بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة تجمعه مع عمرو عاكف، وعلق عليها: «يا عمرو يا حبيبي انت انسان محترم وفنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد».

وأضاف: عرفت في وقت قلیل توصل في مجالك للمستوى العالمي وأنا جنبك من زمان لإني شوفت فيك کدا من زمان ولسه عندك اكتر يابطل«.

ويأتي ذلك بعدما أعلن عاكف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن تعاونه في عمل جديد مع نجم الجيل تامر حسني بعد نجاح فيلم «مش أنا» قائلا: : «تامر حسني اخويا الكبير وحبيبي اول واحد بيباركلي على أي نجاح واول واحد كان جمبي في ازمتي الاخيرة.. بيديني طاقة ايجابية غريبة بقعد اتكلم معاه بتعلم كل حاجة.. مهما قولت صعب اوصف جدعنتك وحقيقي اد اية انت ملهم لاي حد يعرفك وقريب منك، كليب جديد ونجاح جديد ان شاء الله».

يذكر أن آخر عمل جمع بين المونتير عمرو عاكف وتامر حسني، فيلم «مش أنا»، والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني كلا من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.