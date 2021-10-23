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تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة ()

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تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة (فيديو) تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة ()

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كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، عن مقطع ، ظهرت فيه دبابة وهي تدهس وتحطم سيارة، معلقاً عليه أنه هو من قام بذلك.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر، قائلاً "سقتها قبل شوي بنفسي وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة … فعاليات كثيرة في منطقة الكومبات فيلد…ننتظركم .. منطقة جديدة بالكامل ورائعة ".

وتبين أنها لعبة مدرجة في منطقة "فيلد كومبات"، ضمن برنامج الأنشطة الترفيهية لموسم الرياض.حيث أفاد تركي آل شيخ بأن هناك فعاليات كثيرة في منطقة "الكومبات فيلد" تنتظر الزوار، لافتا إلى أنها منطقة جديدة بالكامل ورائعة.موضحاُ " سيتم افتتاح المنطقة بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب موقع موسم الرياض، فتبدأ فعاليات هذه الحدث اليوم 23 أكتوبر 2021 الى الأربعاء 16 مارس 2022, وتبدأ سعر تذكرة دخول منطقة "كومبات فيلد" من 55 ريالا سعودياً، وتضم رحلة على مر العصور، بداية من منطقة العصور الوسطى وتنتهي في منطقة التيك زون، وهي منطقة بتجارب وألعاب تقنية، تعيش فيها مغامرات المستقبل.

- فيديو الدبابة ودهس السيارة لتركي آل الشيخ -

المصرى اليوم

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