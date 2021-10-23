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الأبنية التعليمية تزوّد فصول مدرسة «البياضية» في المنيا بالمزيد من المقاعد

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الأبنية التعليمية تزوّد فصول مدرسة «البياضية» في المنيا بالمزيد من المقاعد الأبنية التعليمية تزوّد فصول مدرسة «البياضية» في المنيا بالمزيد من المقاعد

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تدخلت هيئة الأبنية التعليمية في المنيا، اليوم السبت، لحل مشكلة عدم توفر مقاعد كافية في مدرسة البياضية بمركز ملوي، جنوب المنيا، إذ دفعت بسيارة محملة بالمقاعد، لتوفير سُبل راحة التلاميذ والطلاب.

وذلك بعد مطالبة الأهالي بضرورة توفير مقاعد للطلاب، بسبب الزيادة السكنية، على مدارس عشرات السنين.

وناشد بكر محمد، أحد أبناء القرية، المسؤولين بإدراج القرية ضمن خطة التوسع في إقامة مدارس جديدة، إذ يوجد بالقرية مدرستين فقط، إحداهما ابتدائي والثانية تعليم أساسي، وهما غير قادرين على استيعاب أبناء القرية والعزب المجاورة.

من جانبه قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد التلاميذ 20 ألف تلميذ عن العام الماضي ليصل العدد من 135 ألف تلميذ العام الماضي إلى 155 إلف العام الحالي، مما تسبب في زيادة الكثافة بفصول الأول الابتدائي. مؤكدا تصدر مركز ملوي للزيادة الطلابية، والتي وصلت إلى أكثر من 75 تلميذ في الفصل الواحد. مؤكدا ان التوسع في إقامة مدارس جديدة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيساهم في حل المشكلة.

التكدس الطلابي بمدارس المنيا
التكدس الطلابي بمدارس المنيا

المصرى اليوم

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