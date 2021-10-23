"الجبيل" تتألق.. وتتصدّر جوائز "اليونسكو" الدولية لأفضل مدن التعلم  والتكريم في هذا التوقيت

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ضمن عشر مدن حول العالم

أُعلن عن المدن الفائزة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، وذلك ضمن عشر مدن بدول حول العالم تمّ اختيارها من قِبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بناءً على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين.

وهذه قائمة المدن الحاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021:

- مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية

- دمياط في جمهورية مصر العربية

- الوكرة في قطر

- بلفاست في المملكة المتحدة

- كليرمون فيران في فرنسا

- دبلن في آيرلندا

- هويوتزينغو في المكسيك

- أوسان في جمهورية كوريا

- شنغهاى في جمهورية الصين الشعبية

- ويندهام في أستراليا

ووفقاً لجدول التقديم للجائزة قدمت المدن طلباتها إلى اللجان الوطنية لليونسكو في يونيو 2021 وتقدم اللجان الوطنية الطلبات بحد أقصى مدينتين لكل دولة في يوليو 2021، ويتم الإعلان عن الفائزين في سبتمبر 2021 ثم يقام حفل توزيع الجوائز في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم في يونسو-جو، جمهورية كوريا في27 اكتوبر الجاري وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.