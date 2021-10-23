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الأهلي على أعتاب معادلة رقم الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي على أعتاب معادلة رقم الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا الأهلي على أعتاب معادلة رقم الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مباراة هامة وحاسمة في بلوغه مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، حينما يستضيف نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ 32 من المسابقة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين بالنيجر.

ويكفي الأهلي التعادل السلبي من أجل بلوغ مرحلة المجموعات في النسخة الجارية من دوري الأبطال، حيث يحمل المارد الأحمر اللقب في آخر نسختين.

الأهلي سيعادل رقما قياسيا تاريخيا في حالة بلوغه مرحلة المجموعات من النسخة الجارية في دوري أبطال أفريقيا.

ويُعتبر الترجي التونسي هو الفريق الوحيد الذي تمكن من بلوغ مجموعات دوري أبطال أفريقيا في 7 نسخ متتالية، وذلك ما بين أعوام 1999 و2005.

وسيبلغ الأهلي في حالة تخطي الحرس الوطني مرحلة المجموعات للنسخة السابعة على التوالي، فلم يغب المارد الأحمر عن تلك المرحلة في دوري الأبطال منذ نسخة 2016.

بقى أن نذكر أن نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا قد تغير منذ نسخة 2017، حيث تُقام مرحلة المجموعات من 16 فريقًا مُقسمة لأربع مجموعات، في الوقت الذي كانت تُقام بمشاركة 8 أندية فقط منذ تطبيقها في نسخة 1997.

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