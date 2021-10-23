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أبلغ المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موافقته على تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين بخلاف الموسم الحالي.

وينتظر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد، وفي مقدمتها الشرط الجزائي الذي يرغب بن شرقي في وضعه في عقده الجديد في حال تلقيه عرضاً للاحتراف.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويرغب مسؤولو الزمالك في استمرار بن شرقي ضمن صفوف القلعة البيضاء من أجل إضفاء المزيد من الاستقرار على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.