أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس النصر "مسلي": جماهيرنا عند حسن الظن.. وسنقدم موسمًا مختلفًا

Print

رئيس النصر

قدم رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، الشكر لجماهير ناديه الذين حضروا تدريب الفريق الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، بملعب مرسول بارك، مؤكدًا أن موقفهم ليس بغريب على جماهير وأنصار الفريق؛ لأنهم دائمًا عند حسن الظن.

وأكد آل معمر خلال حديثه لجماهير النصر التي حضرت في مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء خوض الفريق تدريباته، أن الأوفياء هم من يقفون بجوار فريقهم رغم الخسارة الأخيرة أمام الهلال "آسيويًّا"، وقال: "نعدهم بأن الفريق سيقدم موسمًا يرضي طموحهم وتطلعاتهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"