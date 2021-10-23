وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

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وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، دفعة جديدة من اطباء الجامعات ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم ١٣ طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل.

وأضافت ميرفت عبد الجواد منسق عام القافلة، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيره إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات