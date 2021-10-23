أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

Print
وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، دفعة جديدة من اطباء الجامعات ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم ١٣ طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل.

وأضافت ميرفت عبد الجواد منسق عام القافلة، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيره إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون