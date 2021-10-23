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للطيران الناقل الرسمي لمعرض Art d’Egypte للعام الرابع على التوالي

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مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض Art d’Egypte للعام الرابع على التوالي للطيران الناقل الرسمي لمعرض Art d’Egypte للعام الرابع على التوالي

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في إطار مشاركتها الفعالة في العديد من الأحداث والمعارض الهامة والفعاليات الثقافية، تقوم للطيران بدور الناقل الرسمي للعام الرابع على التوالي لفعاليات معرض Art d’Egypte الفني المقام في الفترة من 21 اكتوبر وحتي 7 نوفمبر2021 بمنطقة أهرامات الجيزة، ويقام المعرض هذا العام تحت عنوان «الأبد هو الأن».

وقد حرصت مصر للطيران على تقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف المعرض القادمين على خطوطها الدولية من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المعرض الذي تدعمه منظمة اليونسكو إلى الترويج للفن المصري المعاصر عالمياً والترويح للسياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على مواقع التراث المصري القديم والحفاظ عليه.

المصرى اليوم

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