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بسبب مواجهة الموسم الماضي.. اجراءات امنية مشدده قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

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بسبب مواجهة الموسم الماضي.. اجراءات امنية مشدده قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بسبب مواجهة الموسم الماضي.. اجراءات امنية مشدده قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية إن هناك استعدادات امنية خاصة من اجل تامين مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقرر لها مساء غد الأحد في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأولد ترافورد.

وكشفت الصحيفه أنه تم وضع برنامج أمنى مشدد لتأمين المباراة وسيكون لدى شرطة مانشستر الكبرى ضباط إضافيين في الخدمة، وكان من المتوقع أن يُصدر بيانًا اليوم يحث المشجعين على حسن السلوك.

وأشارت الصحيفه إلى أنه سيكون هناك مزيد من الإجراءات الأمنية سواء حول الفنادق أو الحافلات، وكذلك اللاعبين والمدربين.

يأتى هذا بعد المتاعب التي تسببت في إلغاء المباراة نفسها الموسم الماضي، في مايو الماضي بعدما تأجلت لاحتجاجات من جماهير مانشستر يونايتد ضد مُلاك النادي بسبب الفشل الأوروبي، مما أدى إلى اقتحام الملعب.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حاصر مثيرو الشغب لاعبي مانشستر يونايتد في الفندق وحاولوا تعطيل المباراة عن طريق قطع إطارات حافلة فريق ليفربول.

وتسبب كل تلك الفوضى في عدم إقامة المباراة في موعدها المحدد، حيث اُقيمت بعد 11 يومًا من كل ذلك.

المصرى اليوم

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