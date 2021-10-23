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خالد القاضي قائما بأعمال عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي

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خالد القاضي قائما بأعمال عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي خالد القاضي قائما بأعمال عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي

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أصدر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي قرارا بتكليف الدكتور خالد سعد سيد القاضي الاستاذ بكلية التربية بقنا قائم بعمل عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال .

د خالد سعد قائم بأعمال عميد إعلام قنا

والجدير بالذكر أن سعد شغل من قبل منصب مدير مركز ذوي الاحتياجات ثم ووكيلاً لكلية التربية بقنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيلاً لكلية التربية بقنا لشئون التعليم والطلاب، ثم قائم بعمل عميد كلية التربية بقنا وله ٢٣ بحثاً منشوراً في مجال الصحة النفسية والارشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الدوريات المصرية والعربية، بالإضافة إلى ١٣ مشروعاً بحثياً لخدمة البيئة المحلية والعربية، وكتابين منشورين في مجال الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

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