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للأسبوع الثاني علي التوالي.. صحة المنيا تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج كبار السن

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للأسبوع الثاني علي التوالي.. صحة المنيا تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج كبار السن للأسبوع الثاني علي التوالي.. صحة المنيا تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج كبار السن

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واصلت للأسبوع الثاني على التوالي، مديرية الصحة بالمنيا، فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المبادرة تستهدف كبار السن من 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زيارتين سنويا ً لتقديم خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين من كبار السن هي فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للأسنان وفحوصات طبية تشمل (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، فحص سكر عشوائي، قياس نسبة والكوليسترول في الدم، وظائف كلي، رسم قلب، أشعة موجات صوتية على البطن)، بالإضافة إلى التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية، والتثقيف الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أنه تم تحديد 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى بالمحافظة وهي (المركز الطبي الشرقي بالمنيا، رعاية طفل ثان بالمنيا، الوحدة الصحية بدمشير، وحدة صفط الشرقية، الوحدة الصحية بطوة، المركز الطبي بسمالوط، المركز الطبي ببني مزار، المركز الطبي بمطاي، الوحدة الصحية بقلوصنا) وجارى التجهيز لمرحلة ثانية.

وأضاف انه تم توفير القوي والكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، مع ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

المصرى اليوم

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