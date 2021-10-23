الضرائب: توجيهات بمد جسور الثقة والتعاون المستمر مع البنوك

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أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على مد جسورالثقة مع أطراف المجتمع الضريبي لاسيما الجهازالمصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني .

يأتى ذلك حسب عبدالقادرتنفيذا لتوجيهات وزيرالمالية بضرورة التعاون المستمروالمثمر بين مصلحة الضرائب والقطاع المصرفى.

وقال: وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين المصلحة واتحاد البنوك بحضوروزيرالمالية، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإن البنوك بصفتها ركيزة القطاعات النقدية ليس لديها ما يحول دون انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات .

اضاف عبدالقادرخلال ندوة حول كيفية تسجيل البنوك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تعد أولى الندوات التي عقدتها المصلحة بالتعاون مع اتحاد البنوك عقب توقيع البروتوكول. تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقيه للفاتورة فقط من جهة المصدرة لها دون إلزام البنوك بأى التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه المصلحة.

وقال أشرف الزيات، رئيس مركزكبارالممولين إن مصلحة الضرائب تقوم بتذليل أي عقبات تعوق الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفا أن انضمام البنوك إلى للمنظومة يدعم رقمنة مصر 2030، كما أنه يفيد في إظهارالجانب الخفى المتمثل في الاقتصاد غيرالرسمى .

ذكرالزيات أنه بعد مضى 10 أشهرعلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية على ممولى مراكزكبارومتوسطى الممولين وكبارالمهن الحرة وانضمام ٣ آلاف و٣٦٥ شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفع ٦٤ مليون وثيقة إلكترونيًا، ما يعد نجاحًا ملحوظا .

ولفت محمد شريف، رئيس القطاع المالى ببنك مصر، إلى العلاقات الوثيقة بين اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب والتواصل لحل أي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك .

وقال شريف إن مركز كبارالممولين يقدم كامل الدعم لنا ويقود مبادرات، موضحًا أن بنك مصرعلى استعداد لتقديم أي دعم للقطاع المصرفى والتعاون مع مصلحة الضرائب .