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مياه أسيوط : 63 مليون جنيه لتدعيم الحملة الميكانيكية بـ31 معدة من خطة الإحلال والتجديد

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مياه أسيوط : 63 مليون جنيه لتدعيم الحملة الميكانيكية بـ31 معدة من خطة الإحلال والتجديد مياه أسيوط : 63 مليون جنيه لتدعيم الحملة الميكانيكية بـ31 معدة من خطة الإحلال والتجديد

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عقد اللواء أركان حرب المهندس محمد درة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا مع مسئول الحملة الميكانيكية بالشركة لمتابعة مدى جاهزية معدات الحملة الميكانيكية لمجابهه موسم الشتاء وما يصاحبه من سوء الاحوال الجوية وسقوط الأمطار.

شدد " درة " علي أهمية إجراء أعمال الصيانة العاجلة والتأكيظ على جاهزية كافة معدات الشركة بصفة دائمة خلال موسم السيول لتكون علي أهبة الاستعداد لأي طوارئ بالمحافظة حيث يتم تجهيز سيارات طوارى ومعدات تطهير لسيارات الشفط ومراجعه جاهزية ورش الاصلاح واطقم العماله الخاصه بها.

وصرح بأنه طبقا لخطة الاحلال والتجديد المنبثقة من العام المالي الحالي 2021 ، ومبادرة حياه كريمة الرئيسية تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية بعدد (4) كباش ، وعدد (4) فاكيوم ، وعدد (4) سيارة مدمج صغيرة، وعدد (7) سيارات كسر بتكلفه اجمالية 50 مليون جنيها، استعداد لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الامكانات المادية وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لزوم اي طارئ يحدث بالمنطقة.

وأضاف أنه جاري تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية التي تستهدف تطوير قرى الريف المصرى، والتي كان من بينها قطاعي المياه والصرف الصحي بعدد (6) لودر حفار ، وعدد (2) حفار علي كوتش ، بتكلفة اجمالية 13 مليون جنيها ، وذلك للوقوف علي جاهزية الشركة لمواجهه موسم الشتاء ، وحشد كافة الجهود والاستعدات قبل واثناء سقوط الامطار وذلك لمراجعة اعمال التطهير ورفع كفاءة المولدات ورفع درجه الاستعداد بغرف العمليات لتتبع الوضع في المناطق الساخنة.

المصرى اليوم

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